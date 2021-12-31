تجرد مواطن مصري من كل معاني الإنسانية وقرر التخلص من زوجته وأولاده الثلاثة بعدما وضع لهم سم الفئران في طبق المحشي الذي أعدته لهم زوجته.

تفاصيل الجريمة البشعة:

وقام الرجل بشراء سم الفئران واحتفظ به في البيت لتحين الفرصة المناسبة، وفي يوم أعدت زوجته حلة محشي فغافلها وقام بوضع السم في أصابع المحشي قبل أن تقدمها زوجته لأولاده وتركهم دون أن يأكل معهم، وقام بإحكام إغلاق الأبواب؛ حتى لا يسمع صراخهم ولا يتمكنوا من طلب المساعدة.

سم الفئران في المحشي:

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لقيامه بوضع “سم الفئران” لأسرته داخل مطبخ منزله، وكشف المتهم خلال المعاينة التصويرية أن زوجته قامت بعمل “حلة محشي” للعشاء له ولأولاده، إلا أنه تسلل إلى المطبخ دون أن يشعر به أحد، ووضع السم في “أصابع المحشي”، قبل أن تقدم الزوجة المسكينة المحشي للأسرة بكاملها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل في “قهوة” وكانت زوجته تساعده على المعيشة، إلا أنه كان يمر بضائقة مالية، مما دفعه للتفكير في جريمته والتخلص من أفراد أسرته، وبالتالي التخلص من الأعباء التي أثقلت كاهله.