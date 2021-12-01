أقام المركز الوطني للعمليات الأمنية معارض في منطقة الرياض للتعريف برقم الطوارئ (911) والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار.
#المركز_الوطني_للعمليات_الأمنية يقيم معارض بمنطقة الرياض للتعريف برقم الطوارئ (911) والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار.#وزارة_الداخلية#٩١١_في_الرياض pic.twitter.com/QtloXLMckX
— 911 (@MOI__911) November 30, 2021
تعريف بالخدمات:
ونشر المركز مقطع فيديو يوثق المعارض التي أقامها في منطقة الرياض للتعريف بخدماته، حيث شهدت حضورًا كبيرًا وواضحًا من جانب الجميع.
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