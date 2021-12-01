أقام المركز الوطني للعمليات الأمنية معارض في منطقة الرياض للتعريف برقم الطوارئ (911) والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار.

تعريف بالخدمات:

ونشر المركز مقطع فيديو يوثق المعارض التي أقامها في منطقة الرياض للتعريف بخدماته، حيث شهدت حضورًا كبيرًا وواضحًا من جانب الجميع.