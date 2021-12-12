نجح المرور السعودي في تحديد هوية قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يضع عددًا من الأطفال في شنطة مركبته على أحد طرق الرياض.

@eMoroor استهتار سائق سياره معه اطفال في شنطة السياره في طريق الامام بالرياض وهو مزدحم كالعاده ولو لا لطف الله لأصدمت بهم من الخلف بسبب كثرة بريكات وفرامل السائق فمن يتحمل الخطاء عند اصطدامهم ووفاتهم ارجو التواصل معي لتزويدكم بمعلومات السياره #المرور_السعودي #مرور pic.twitter.com/3rDN9GaGS9

— عبدالعزيز الغامدي (@1429abuamirah) December 11, 2021

وكان حساب باسم عبدالعزيز الغامدي على تويتر وثق مقطع الفيديو وعلق عليه في تويتر بالقول : استهتار سائق سيارة معه أطفال في شنطة السيارة في طريق الإمام بالرياض وهو مزدحم كالعادة ولولا لطف الله لاصطدمت بهم من الخلف بسبب كثرة فرامل السائق فمن يتحمل الخطأ عند اصطدامهم ووفاتهم”، داعيًا الجهات المختصة للتواصل معه لتقديم بيانات المركبة.

المرور يحدد هوية قائد المركبة

وبعد ساعات قليلة علق المرور بالقول : نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.