حددت الإدارة العامة للمرور آلية وخطوات تجديد رخصة القيادة عبر حساب المستفيد في منصة أبشر .

تجديد الرخصة عبر أبشر

وأوضح المرور، أنه يمكن تجديد رخصة القيادة من خلال الخطوات التالية:

– سداد الرسوم

– سداد المخالفات المرورية

– إجراء الفحص الطبي

– تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

خطوات إسقاط اللوحات

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور، عن خطوات إسقاط اللوحات الخاصة بسيارات ومركبات التشليح.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال ورد فيه: الاستمارة منتهية وكذلك الفحص والسيارة أرغب في تشليحها فما هي الخطوات والإجراءات؟

وأوضح المرور أن خطوات إسقاط لوحات مركبات التشليح تشمل التالي:

– تسديد المخالفات المرورية.

– أن تكون الاستمارة سارية.

– إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

– بعدها يتم إسقاط اللوحات من السجلات.