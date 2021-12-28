قال د. عبدالله المسند إن الحالة المطرية الجديدة تطرق أبواب السعودية الآن، ووفقاً لصور الأقمار تبدأ اليوم وتستمر لبضعة أيام.

أمطار بمعظم المناطق

وأضاف المسند “متوقع أن تشمل الخيرات معظم المناطق في أيام متفرقة، وبوجه عام الحالة بين ضعيفة إلى متوسطة الغزارة عدا أجزاء من الشرقية وشمالي الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية فقد تكون شبه غزيرة.

وتابع “اليوم الأول للحالة المطرية الجديدة.. متوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة، وشمالي وغربي منطقة الرياض، وشمالي الشرقية، والقصيم وحائل، وجنوبي الحدود الشمالية .. هذا والله أعلم”.