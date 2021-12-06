قال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، إنه من المتوقع أن تصل الشمس اليوم (الاثنين)، إلى أدنى ارتفاع لها على الرياض عند الزوال 43 درجة، ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة، وسيستمر حتى 5 يناير.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”،إن شروق الشمس على الرياض كان اليوم في أقصى نقطة له جنوباً بنحو 115 درجة، في حين ستغرب الشمس في أقصى نقطة لها جنوباً بنحو 245 درجة.

توقعات حالة الطقس

أما عن طقس اليوم، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-35 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 12-38 كم/ساعة وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.