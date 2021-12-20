وجه الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، رسالة هامة إلى أهل الحلال والرعاة في الصحراء بوضع الكرفانات باتجاه شرق – غرب تفاديًا لانقلابها.

تقلبات جوية:

وقال المسند في تغريدة له عبر تويتر: إن العديد من المناطق ستشهد تقلبات جوية خاصة في مناطق تبوك والحدود الشمالية الجوف.

ربكة جوية:

وتابع: متوقع اليوم الاثنين ربكة جوية تشمل شرق البحر المتوسط ودول الشام وسيناء وشمال، وشمال غرب، وشمال وسط السعودية بسبب نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأردف المسند: ينصح بتأجيل السفر البري خاصة في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.