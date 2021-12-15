توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، هطول أمطار على حائل والجوف الليلة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والقصيم.

وبحسب تقرير الأرصاد، لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية، وكذلك البحر الأحمر ومنطقة تبوك.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20- 40 كم/ ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيًّا إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20- 40 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي.