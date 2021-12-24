قررت السلطات المغربية تمديد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى المغرب حتى 31 يناير المقبل 2022، حسبما ذكر التليفزيون الرسمي.

تمديد تعليق الرحلات في المغرب

وفي 10 ديسمبر الماضي، كانت المغرب مددت قرار تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى البلاد حتى 31 ديسمبر الحالي، وفي حينها أحاطت سفارة المملكة بالدار البيضاء جميع المواطنين بالقرار.

وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية بتويتر في حينها: ” تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية إحاطة جميع المواطنين السعوديين الكرام بأن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من والى المغرب حتى 31 ديسمبر 2021م”.

التصدي لجائحة كورونا

ويأتي هذا القرار المغربي في إطار الإجراءات للتصدي لجائحة كوفيد-19، وحماية صحة المواطنين.

وأعلنت وزارة المغربية، تسجيل 475 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 954199، وارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند 14823 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937133 وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.