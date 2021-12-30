افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- عبر الاتصال المرئي- أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

فيديو | الملك سلمان يلقي #الخطاب_الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لـ #مجلس_الشورى.#عاجل

pic.twitter.com/ZNa9HRBDYH — صحيفة المواطن (@almowatennet) December 29, 2021

وجاءت نص كلمة الملك سلمان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده..

الإخوة والأخوات رئيس وأعضاء مجلس الشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نفتتح على بركة الله، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لهذا المجلس، سائلين الله أن يوفقنا جميعًا لمصلحة وطننا العظيم.

ونحمد الله أن وفق هذه البلاد منذ تأسيسها، للعمل بمبدأ الشورى، امتثالًا لقول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}.

إن الأعمال الجليلة التي تقومون بها في مجلسكم الموقر، محل تقديرنا.

كما نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن.

الإخوة والأخوات:

إن بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات، لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية.

ولقد باركنا إطلاق سمو ولي العهد للعديد من المشاريع، ذات الرؤية المستقبلية، التي تدعم أنظمتها، الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي.

إن مكانة المملكة العالمية، ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

وستجدون في الكلمة الموزعة عليكم تفصيلًا لمواقف بلادكم الداخلية والخارجية سياسيًّا وإداريًّا واقتصاديًّا.

ختامًا أشكر المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، والشكر موصول لأبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات، وفي الحدّ الجنوبي.

وفقنا الله وإياكم لخير وطننا، وحفظه من كل مكروه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.