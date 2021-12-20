بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من المدن جنوب ووسط الفلبين.

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ إعصار “راي” الذي ضرب عدداً من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه “.

ولي العهد يعزي:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من المدن جنوب ووسط الفلبين.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ إعصار “راي” الذي ضرب عدداً من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه “.