بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد كيريل بيتكوف، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا.

وقال الملك سلمان:” يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية بلغاريا الصديق”.

ولي العهد يهنئ:

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد كيريل بيتكوف، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا.

وقال ولي العهد:” يسعدني بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية بلغاريا الصديق”.