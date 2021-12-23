توج منتخب المملكة بلقب البطولة العربية الأربعين لـ القولف – رجال – اليوم التي أقيمت منافستها في القاهرة بمشاركة 13 منتخباً عربياً.

وسيطر المنتخب السعودي بقيادة المدرب علي بالحارث على فئتي الفرق والفردي وتوج باللقب, حيث تمكن فريق المنتخب المكون من اللاعبين (سعود الشريف , فيصل السلهب ، عبدالرحمن المنصور , فيصل الصخا) من الفوز بهذه الفئة، فيما حقق اللاعب فيصل السلهب الفوز بفئة الفردي.

حضر مراسم التتويج، معاون وزير الشباب والرياضة بمصر الدكتور أحمد جمعة، ورؤساء اتحادات القولف العرب، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف محمد العيسى، وممثل الشركة السعودية للقولف عبدالعزيز العنزي، ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر رئيس القسم الاقتصادي والثقافي محمد التميمي.