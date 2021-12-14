ترأس المملكة العربية السعودية، اليوم، الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض.

مسيرة العمل الخليجي المشترك

وتناقش الدورة الثانية والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.