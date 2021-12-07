تحددت منتخبات مرحلة دور الثمانية في بطولة كأس العرب 2021، وذلك بعد نهاية مباراتي السعودية والمغرب، فلسطين ضد الأردن.

واكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية، حيث تأهل كل من قطر وعُمان تونس والإمارات والمغرب والأردن والجزائر ومصر.

كيف تأهلت المنتخبات الثمانية لـ كأس العرب 2021 ؟

واحتل منتخب قطر المركز الأول عن المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، بينما تأهل منتخب عمان ثانيًا برصيد أربع نقاط.

وعن المجموعة الثانية تأهل منتخب تونس أولًا برصيد ست نقاط، بينما تأهل منتخب الإمارات ثانيًا برصيد ست نقاط.

وعن المجموعة الثالثة، تأهل منتخب المغرب أولًا برصيد تسع نقاط وبالعلامة الكاملة، بينما تأهل منتخب الأردن ثانيًا برصيد ست نقاط.

مباراة مصر والجزائر تحدد الأول والثاني بالمجموعة الرابعة:

وعن المجموعة الرابعة، ضمن منتخبي مصر والجزائر التواجد في دور الثمانية، لكن مباراة المنتخبين مساء اليوم ستحسم صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني عن المجموعة.

يذكر أن مباريات بطولة كأس العرب 2021 تنتهي يوم 18 ديسمبر الجاري.