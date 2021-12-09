تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا إلى نصف نهائي كأس غرب آسيا للناشئين، وذلك بعد الفوز على المنتخب العراقي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الخميس.

ملخص مباراة المنتخب السعودي والعراق

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، انتفض الأخضر هجوميًا ليُحرز اللاعب محمد هزازي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الثاني.

وواصل الأخضر تفوقه الهجومي، لينجح اللاعب فرحة الشمراني في إضافة الهدف الثاني لـ منتخب السعودية تحت 17 عامًا.

ووسط تراجع المنتخب العراقي، استثمر الأخضر ذلك وأضاف الهدف الثالث عبر اللاعب نواف البشري في الدقيقة الـ85.

وفاز المنتخب السعودي بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 6 نقاط، بعد أن فاز على منتخبي العراق ولبنان في البطولة.

وتأهل مع الأخضر كل من الإمارات واليمن إلى دور الـ4 للبطولة.

المنتخبات التي شاركت بـ دور المجموعات

وشارك في البطولة 9 منتخبات في دور المجموعات وهم ” السعودية، العراق، لبنان، الإمارات، سوريا، فلسطين، اليمن، الأردن، البحرين”.