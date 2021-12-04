أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول من مباراة فلسطين متأخرًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

أداء غير مقنع من المنتخب السعودي:

ولم ينجح الأخضر تحت قيادة الفرنسي لورينت بونادي في خلق أي فرصة هجومية، وسط تماسك دفاعي من لاعبي منتخب فلسطين.

واستغل اللاعب الفلسطيني محمد باسم رشيد خطأ في التمركز لحارس الأخضر زيد البواردي ليسجل الهدف الأول لمنتخب فلسطين من تصويبة صاروخية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

تشكيلة الأخضر لمواجهة فلسطين:

وكان بونادي اختار تشكيلة الأخضر لمواجهة فلسطين مكونة من: “زيد البواردي، سليمان هزازي، مشعل صبياني، وليد الأحمد، نواف بوشل، سعود عبدالحميد، حامد الغامدي، علي مجرشي، عبدالله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان”.

أما القائمة الاحتياطية لـ المنتخب السعودي فجاءت مكونة من: “محمد اليامي، نواف العقيدي، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، بدر منشي، نايف الماس، تركي العمار، إبراهيم محنشي، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله الحمدان”.

ويسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز لضمان إنعاش فرصه في التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العرب، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى من منتخب الأردن بهدف دون مقابل.

يذكر أن بونادي كان قال قبل مواجهة فلسطين: “اتخذنا قرار المشاركة بلاعبين شبان لإعدادهم للمستقبل، نعلم بأن النتائج مهمة لكن يجب علينا أن ندرك بأننا في مرحلة بناء”.

وأضاف بونادي: “لم أندم على القرار الذي تم اتخاذه فلدينا فلسفة ورؤية يجب أن تستمر على نفس النهج”.