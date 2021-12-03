رصدت صحيفة “المواطن” خلال إجازة منتصف العام، الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين الذين قصدوا مكة المكرمة لأداء العمرة بعد حصولهم على تصاريح العمرة عبر تطبيق توكلنا.

تنظيم دخول المعتمرين:

ويتم التأكد من تصاريح المعتمرين ومن اكتمال الجرعات والتحصين من فيروس كورونا عبر تطبيق توكلنا قبل الدخول من بوابات الحرم من قبل رجال الأمن والمرشدين الذين بدورهم يقومون بتيسير حركة الطواف حول الكعبة المشرفة دون تزاحم بين المعتمرين ومن ثم يقومون بترحيل المعتمرين إلى المسعى.

وبعد إتمام المعتمر مناسكه يتم توجيهه إلى أماكن مخصصة إن أراد البقاء حتى ينتهي مدة التصريح المحددة لثلاث ساعات، ومن ثم يتم إرشاده للخروج ومغادرة الحرم بكل يسر وسهولة.