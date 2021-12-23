حصلت حبوب دواء فايزر على الموافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة لتقدم خيار علاج أكثر ملائمة للمرضي المعرضين للخطر في مرحلة حاسمة من الجائحة.

ويعد عقار فايرز الذي يحمل اسم “باكسلوفيد” هو أول علاج في المنزل لكوفيد19- ينال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

سلاح لمواجهة كورونا:

ومن المتوقع أن يصبح العقار سلاحًا قويًّا في مكافحة الفيروس مع بدء الإنتاج، حيث يمنح الأشخاص المعرضين للخطر من المضاعفات الخطيرة للمرض طريقة لتجنب الاضطرار للذهاب إلى المستشفى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باتريشيا كافازوني، مدير مركز تقيم العقاقير والأبحاث بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قولها أمس الأربعاء في بيان: “هذا الترخيص يقدم أداة جديدة لمكافحة كوفيد19- في وقت حرج من الجائحة مع ظهور سلالات متحورة جديدة”.