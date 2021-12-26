لم تمر أيام قليلة على إجراء الفنان رابح صقر، عملية قسطرة قلبية، حتى أفجعه الموت في وفاة والد زوجته.

رابح صقر ينعى والد زوجته

ونعى صقر، عمه عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد دخوله العناية المركزة، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “انتقل الى رحمة الله العم عبدالعزيز الصقر والد زوجتي إلى جوار ربه اللهم اغفر له وارحمه واجعل ما أصابه تكفيرًا وتطهيرًا، اللهم اجبر على قلوب أبنائه إنا الله وإنا إليه راجعون”.

فنانون يشاطرون صقر الأحزان

وبمجرد نشر التغريدة تفاعل معها نجوم الوطن العربي، مقدمين له أحر التعازي، حيث كتب المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ،

رئيس الهيئة العامة للترفيه: ” عظم الله أجركم والله يغفر له ويرحمه عزائي لعائلته الكريمة”، فيما كتب عبدالمجيد عبدالله: ” عظم الله أجركم والله يرحمه ويغفر له وأحسن الله عزاكم أخوي بوصقر”.

وغرّد النجم محمد الدعيع قائلًا: ” عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم أبوصقر .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

صقر يعتذر عن حفلاته

وخضع رابح صقر، لعملية قسطرة في القلب من قبل، ما جعله يعتذر عن حفلاته الغنائية الفترة الحالية بسبب حالته الصحية، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “جمهوري الحبيب أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لا يوريكم مكروه فيمن تحبون، أحبكم مشتاق لكم”.