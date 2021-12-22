طمأن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي الجماهير، بعدما أكد العمل على تحقيق شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة المقبلة.

النادي الأهلي يسعى لحصد شهادة الكفاءة

وأكد ماجد النفيعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، العمل بجهد كبير من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي السياق ذاته، صرح نائب رئيس النادي الأهلي، محمد الديني بأن الإدارة تسعى لحل أزمة الكفاءة المالية وسداد الديون قريبًا، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي، لمساعدة الفريق على تقديم الأفضل.

وجاءت تصريحات مسؤولي النادي الأهلي بعد ارتباط اسمه بالتعاقد مع مدافع فريق الزمالك والمنتخب المصري الأول، محمود حمدي الونش المتواجد في السعودية حاليًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأثارت تصريحات النفيعي والديني تفاؤل الجماهير الأهلاوية التي تطمح في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، أملًا في تحسن النتائج والمنافسة على الألقاب.

الأهلي يستعد لمواجهة الرائد

على الجانب الآخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السابع برصيد 18 نقطة.