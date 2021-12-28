يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تذبذب النتائج والمستوى بقيادة مدربه بيسنيك هاسي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

الأهلي مع هاسي

وواصل النادي الأهلي أداءه المخيب للآمال، وخسر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بالأمس في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض الأهلي بقيادة هاسي 14 مباراة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واكتفى بتحقيق 3 انتصارات فقط، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات، فيما هُزم في 5 مواجهات.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع هاسي إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، وقد يدخل في صراع الهبوط في حالة خسارته بالجولة المقبلة.

جدل بشأن مستقبل المدرب

وتسببت خسارة الأهلي ضد الرائد في حالة كبيرة من الغضب لدى المسؤولين والجماهير، وسط توقعات باحتمالية رحيل المدير الفني في حالة التعثر مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وأبدى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي حزنه لمستوى الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).