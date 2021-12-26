انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

النصر يتقدم بهدف

وبدأت مباراة النصر ضد الحزم التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي العالمي قبل أن ينجح خالد الغنام في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 14.

وجاء هدف العالمي بعد ضغط رائع من فينسنت أبو بكر، الذي راوغ اللاعبين وليلعب كرة عرضية أرضية مميزة، وينجح خالد الغنام في هز الشباك، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأصفر.

أبو بكر يتقدم والحزم يقلص الفارق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن فينسنت أبو بكر من تعزيز تقدم العالمي بهدف ثان عند الدقيقة 52 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح تياغو رودريغو من تقليص الفارق بتسديدة رائعة عند الدقيقة 57.

ونجح العالمي في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 64، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قبل أن يتألق دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، ويمنع الأصفر من تعزيز تقدمه.

وسجل جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثالث عند الدقيقة 93، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، لتنتهي مباراة النصر ضد الحزم بتحقيق العالمي لفوز هام بنتيجة 2/1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 23 نقطة، ليقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز الأخير.