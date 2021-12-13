يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لمواجهة جاره نادي الهلال مساء الخميس المقبل في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يتفوق على الزعيم في مواجهات ديسمبر

وسبق للعالمي أن لعب 5 مباريات مع الهلال في ديسمبر، حيث فاز العالمي مرتين وفاز الهلال مرة، وتعادل الفريقان مرتين.

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي ديربي الرياض المرتقب، مساء يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.

الهلال لا يُهزم أمام النصر في لقاء مؤجل

وينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز بديربي الرياض عندما يواجه الأصفر في مباراة مؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويطمح في مواصلة تفوقه في المواجهة المقبلة.

وتم تأجيل مباراتين من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الأولى في موسم 2015/ 2016، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، وكرر الأزرق تفوقه على الأصفر في ديربي الرياض المؤجل موسم 2020/ 2011، وفاز بنتيجة 4/ 1.