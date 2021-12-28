بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة الأرجنتيني ميغيل روسو، مساء اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة الفتح المقبلة.

النصر يبدأ الاستعداد:

وقام ميغيل روسو بتقسيم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، وأدوا تدريبات في صالة الحديد، ثم خاضوا تمارين لياقية متنوعة.

واختتم المدير الفني الأرجنتيني مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتدريبات الضغط واللعب من لمستين، في إطار استعداداه لمواجهة الفتح المرتقبة.

العالمي يواجه الفتح في دوري محمد بن سلمان:

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الفتح، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.