نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في فك العقدة أمام المدرب الروماني جالكا مدرب الحزم، وذلك بعد فوز العالمي أمس في الدوري السعودي للمحترفين على الفريق الحزماوي.

النصر يفك العقدة

ولم ينجح العالمي في الفوز على جالكا عندما كان الأخير مدربًا لفريقي التعاون والفيحاء من قبل، قبل أن يفك العقدة أمس.

ونجح المدرب الروماني في الفوز على النصر بالدور الأول لـ موسم 2016/2017 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حينما كان مدربًا لـ التعاون.

وبموسم 2017/2018 تعادل جالكا مع العالمي حينما كان مدربًا للفيحاء في الدور الأول من الدوري السعودي حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق.

أصفر العاصمة يدخل المربع الذهبي

العالمي دخل المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد الفوز على الحزم.

ويتواجد أصفر العاصمة حاليًا في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

وسيواجه العالمي، فريق الفتح في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري المحترفين يوم السبت المقبل.