ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة عند التسوية يوم أمس الثلاثاء، متعافية من انخفاض حاد شهدته في الجلسة السابقة مع تحسن الإقبال على المخاطرة، رغم المخاوف من “أوميكرون”.

برنت يرتفع:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين و46 سنتًا، أو 3.4 في المائة عند التسوية إلى 73.98 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين وواحدًا وخمسين سنتًا، أو 3.7 في المائة عند التسوية إلى 71.12 دولار للبرميل.

ومع حالة القلق وسط المستثمرين بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون عالميًّا، قال تاماس فارجا، المحلل في مجال النفط بشركة “بي في إم أويل أسوشيتس” للسمسرة، في لندن: إنه “من المرجح أن يكون التحسن محدودا، وفرض مزيد من القيود سيقابله عمليات بيع جديدة”.