يهدف المنتخب السعودي، تحت قيادة الفرنسي لورينت بونادي، إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، غدًا عند مواجهة المنتخب الفلسطيني بالجولة الثانية بـ دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليًّا في قطر.

ويسعى الأخضر للفوز غدًا بعد الخسارة، أمام منتخب الأردن أول أمس الأربعاء بهدف دون رد، بينما خسر منتخب فلسطين من المغرب برباعية دون رد.

الفوز على المنتخب الفلسطيني سيهدئ من حدة الانتقادات التي تعرض لها المدرب بونادي بعد الخسارة من الأردن.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين

الأخضر، سيواجه فلسطين غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من: “محمد الربيعي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، بدر منشي، تركي العمار، علي مجرشي، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان”.

وفي وقت سابق، أكد الفرنسي لورينت بونادي، المدير الفني لـ منتخب السعودية المشارك في بطولة كأس العرب، أنه ليس نادمًا على استدعاء الشباب لتمثيل الأخضر في البطولة المقامة حاليًّا في قطر.

وتحدث بونادي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب فلسطين قائلًا: “اتخذنا قرار المشاركة بلاعبين شبان لإعدادهم للمستقبل، نعلم بأن النتائج مهمة لكن يجب علينا أن ندرك بأننا في مرحلة بناء”.

وأضاف بونادي: “لم أندم على القرار الذي تم اتخاذه فلدينا فلسفة ورؤية يجب أن تستمر على نفس النهج”.

وتابع مدرب الأخضر: “فترة الإعداد قصيرة جدًّا، لذلك سيكون التركيز على الأداء في الجانب التكتيكي بالإضافة إلى الجاهزية الذهنية”.