طالبت النيابة العامة، المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول بالإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته.

النيابة العامة تحذر من الكتمان

وحذّت النيابة العامة، على حسابها الرسمي، المسافرين من عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك حتى لا يواجهون المُساءلة الجزائية المشددة، بقولها: “يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج عن مخالفته”.

العقوبة المنتظرة للمخالفين

وفيما يتعلق بالعقوبة المنتظرة لمن يخالف تعليمات النيابة العامة فهي الغرامة 500000 ألف ريال. وأضافت: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف ذلك.

أما إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة مع المتهم، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.