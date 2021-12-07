أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها.

محاذير:

وقالت النيابة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه يحظر أيضًا إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها”.

وشددت على أنه يحظر كذلك بيع هذه النوعية من الأسلحة أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.

الأسلحة:

ولفتت النيابة إلى أن الأسلحة منها الحربية والأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وكذلك أسلحة التمرين والبنادق الهوائية والسلاح الأبيض والذخيرة والأسلحة الأثرية.