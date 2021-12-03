رد الإعلامي سلطان الغشيان مقدم برنامج ” أكشن مع وليد” على أحد المغردين كاشفًا السبب وراء مشاركة المنتخب السعودي الرديف في كأس العرب 2021 المقامة حاليًا في قطر.

مغرد : ما الهدف من المشاركة بالرديف في #كأس_العرب؟#سلطان_الغشيان: أن يكون لديك أكثر من فريق يستطيع المنافسة على أكثر من استحقاق

اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/6zMs2Dr31Y — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 2, 2021

المشاركة بالرديف لإعداد جيل قوي

وقال الغشيان: ” يجب إعداد أكثر من جيل في المنتخب السعودي للمنافسة على كل استحقاقات، مثل تصفيات المونديال وكأس آسيا، هذا أمر مفيد للمنتخب وللمستقبل”.

المنتخب السعودي يُحرم من هدف التعادل بـ كأس العرب

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أوكل مهمة تدريب المنتخب الرديف في كأس العرب لمواطنه لورينت بونادي، الذي تعرض لانتقادات بسبب إدارته الفنية للأخضر في مباراة الأردن أول أمس الأربعاء.

ورفض بونادي التعليق على قرار الحكم بإلغاء هدف الأخضر في شباك منتخب الأردن في لقاء الفريقين.

وقال بونادي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأردن: “لن أتحدث عن قرار الحكم بإلغاء الهدف السعودي في اللحظات الأخيرة، وتغيير مركز سعود عبدالحميد بعد طرد خليفة الدوسري كان بسبب الحاجة لخدماته”.