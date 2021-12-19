اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الرائد المرتقبة.

الهلال ينهي استعداداته:

وخاض الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم حصة تدريبية تركزت في مجملها على الجوانب التكتيكية، حيث اشتمل المران على تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.

على الجانب الآخر، أوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم، محمد كنو سلامة أربطة وغضروف الركبة، حيث خضع لجلسة علاجية في العيادة بالنادي.

وتأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، سالم الدوسري عن مواجهة الرائد المرتقبة، بسبب تعرضه لإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يستضيف الرائد غدًا:

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج مؤخرًا، بالفوز في مباراة الغد، فيما يطمح الفريق الريداوي في تحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.