بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة النصر المرتقبة.

الهلال يبدأ الاستعداد:

واستأنف الزعيم تدريباته الجماعية اليوم، بعدما منحهم الجهاز الفني راحة، أمس السبت، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والتكتيكية.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكنيكية، قبل أن يختتم جارديم الحصة التدريبية بمناورة فنية.

ولم يشارك حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمد الواكد في مران اليوم، لخضوعه لعملية تصحيح نظر، فيما سيغيب ناصر الدوسري عن الزعيم لمدة شهرين بسبب الإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يواجه النصر:

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي لقاء الزعيم ضد النصر، مساء يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.