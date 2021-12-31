تحدثت تقارير صحفية عن منافسة نادي الهلال لناد برازيلي وآخر أمريكي، للتعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

3 أندية ترغب في ضم لويس سواريز

وأصبح سواريز صاحب الـ34 عامًا قريبًا من مغادرة الأتلتيكو في صيف 2022 بعد نهاية عقده مع الروخي بلانكوس.

ويرغب الهلال في ضم سواريز لتدعيم صفوفه الهجومية استعدادًا لمشاركة الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية فبراير المقبل في الإمارات.

وسيتنافس الزعيم مع كل من إنتر ميامي الأمريكي وكورينثيانز البرازيلي لضم سواريز.

وانضم سواريز إلى أتلتيكو مدريد في عام 2020 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، كما سبق له اللعب في صفوف أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي.

أبرز إنجازات سواريز

وكان لويس سواريز فاز مع أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2020/2021 بالإضافة لتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في عام 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي.