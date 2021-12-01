أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا المكتشف حديثا “أوميكرون”، بولاية كاليفورنيا.

وأكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية رصد أول إصابة بالمتحور في كاليفورنيا، وفقًا لشبكة “سي إن إن”.

وأوضحت المراكز أن الشخص المصاب بالمتحور المذكور عاد في 22 نوفمبر المنصرم من جنوب إفريقيا.

وكان أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، قال الثلاثاء: إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا ستؤدي إلى مرض شديد، لكن المعلومات الأولية من جنوب إفريقيا تشير إلى أنها لا تؤدي إلى أعراض غير عادية.

وطالب الرئيس جو بايدن وإدارته الأمريكيين بانتهاز فرصة اللقاحات والجرعات التنشيطية، لكن تردد شريحة من السكان في التطعيم أحبط جهود السيطرة على انتشار الفيروس.