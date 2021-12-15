اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، بحضور نائبه المهندس محمد عسيري، بمكتبه، مع إدارة الأسواق والمسالخ وأعضاء الجمعية التعاونية الزراعية بقرى آل عاصم.

وناقش المجتمعون السبل والمقترحات لتشغيل وإدارة سوق الخضار والفواكه والأسماك بمدينة أبها لتصبح أسواقًا نموذجية تسهم في توفير أماكن مميزة للتسوق وفق أحدث الأنظمة والمعايير.

استعراض المشروع المقترح:

وقد تم استعراض المشروع المقترح من الجمعية والهادف إلى رفع كفاءة الخدمات الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص وتطوير الأسواق الزراعية وإعادة اليات الدعم لرفع الإنتاجية وتعزيز المنتجات ذات الميز النسبية.

دعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية:

كما ترتكز المبادرة على إنشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين ودعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية وإنشاء بوابة خاصة لقطاع النخيل والتمور، إضافة إلى تنظيم الأسواق القائمة وتخصيص مداخل ومخارج للمتسوقين وأخرى للعاملين والاهتمام بالزي الموحد والنظافة واستخدام التكنولوجيا في منح التصاريح، وإيجاد قاعات لتدريب المزارعين والبائعين كل في اختصاصه، واستقطاب الأسر المنتجة المتميزة لتقديم الخدمات الغذائية وأخيرًا توفير مختبر متخصص لفحص الخضار والفواكه والأسماك للتأكد من سلامتها قبل دخولها للأسواق وغيرها من الركائز والمقترحات الهامة.

مناقشة عدد من المواضيع الهامة:

في سياق متصل، التقى المهندس عبدالله الويمني بمكتبه برئيس وأعضاء الجمعية التعاونية الزراعية “تهلل”، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها تأهيل وتطوير المدرجات الزراعية وأهمية الإرشاد الزراعي والدورات التدريبية، ومشاكل العمالة الزراعية وعمل المعدات الزراعية، إضافة إلى مشاكل المياه وآلية الاستفادة من السدود وأبراج الخزانات ومحطات رصد الأمطار، كذلك تم مناقشة ما يواجهه المزارعون في التسويق منتجاتهم وتصاريح الثلاجات، وأسواق النفع العام والمعارض والفعاليات الرسمية، والمشاريع المفتوحة، ودعم مشاريع زراعة البن.