أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه تم انتخاب الرئيس التنفيذي لـ هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي رئيسًا لاتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية (أسبو) بالإجماع لعامين مقبلين.

وتستضيف الرياض اجتماعات الدورة الواحدة والأربعين للجمعية العامة والاجتماع ‏السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية التي خلال الفترة من 11- 15 ديسمبر الجاري.

ويشارك بالاجتماعات رؤساء وممثلو الهيئات الإذاعية والتلفزيونية ‏الأعضاء في الاتحاد والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأجهزة الدائمة للاتحاد والمنظّمات العربية ‏والإقليمية والدولية المتخصصة‎.

تفاصيل الاجتماعات:

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العديد البنود المرتبطة بنشاط الاتحاد خلال عام 2021 ومناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين العاديتين السابقة والحالية للجمعية ‏العامة للاتحاد، وتقرير المجلس التنفيذي وتوصياته في دورتيه‎(105) ‎‏ و(106) وتقارير اللجان الدائمة للاتحاد.‏

كما يناقش ويدرس المجلس التنفيذي للاتحاد البنود والتقارير المتنوعة حول مختلف أنشطة الاتحاد.