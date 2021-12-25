شهدت محافظة مرات في الرياض حالة انتشار ومتابعة ميدانية للدفاع المدني في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

أمطار شمال # الرياض قبل قليل ⛈ (المقطع من الواتس) pic.twitter.com/dOQRZESBuv

— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) December 25, 2021

وأكد المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو حالات طارئة، ولله الحمد.

أمطار الرياض:

في سياق آخر، نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند مقطع فيديو يبين هطول الأمطار على شمال الرياض، مساء اليوم السبت.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية وتبوك.