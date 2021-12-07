نظم مئات الطلاب والطالبات في مدرسة ثانوية “جورج صراف” في طرابلس شمالي لبنان، وقفة احتجاجية بسبب تحرش معلم بطالباته.

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اعتراض من التلاميذ على مدير ثانوية جورج صراف الذي استدعى الطالبة التي نشرت قصتها مع المتحرش #سامر_مولوي لمحاسبتها

تلاميذ بينرفع الراس فيهم#ذكوري #نصدق_الناجيات pic.twitter.com/Jk40HywOoZ — Mhّmd (@dankar) December 6, 2021

مطالبات بمعاقبة المدرس

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بمعاقبة مدرس كتبت إحدى الطالبات عبر صفحتها على “فيسبوك” منشورا تتهمه فيه بالتحرش.

ومنذ الصباح تجمهر الطلاب والطالبات أمام المدرسة مرددين هتافات تدعم “الناجيات” من التحرش وتطالب بمحاسبة الأستاذ المتهم بالتحرش، حتى أنهم اقتحموا مكتب مدير المدرسة لأنهم اعتبروه “متواطئا” بعد أن اشتكى الطلاب إليه ولم يستمع لهم، وقاموا بطردها منها.

هذا وانتشرت عبر “تويتر” شهادات للطالبات تتحدثن فيها عن تحرش الأستاذ بهن، وكيف أنه يواجه رفضهن بخفض العلامات.