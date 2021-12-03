تعرض الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا، الذي أدار مباراة منتخب قطر ضد عمان، اليوم، في بطولة كأس العرب، لانتقادات عديدة؛ وذلك بسبب قراراته التحكيمية المثيرة للجدل.

وكان الفريق القطري تأهل إلى دور الثمانية لـ بطولة كأس العرب، بعد فوز مثير وصعب على المنتخب العماني بنتيجة هدفين لهدف.

وانتقدت وسائل الإعلام العمانية قرارات الحكم البرازيلي بيريرا في منح ركلة جزاء لـ قطر مشكوك في صحتها بالإضافة لاحتساب الهدف الثاني لـ قطر بعد العودة لـ تقنية الفيديو قائلين بأن محيط الكرة لم يتجاوز بالكامل خط مرمى منتخب عمان.

وأيضًا قامت وسائل الإعلام في عمان بانتقاد الإدارة الفنية للمدرب الكرواتي إيفانكو برانكوفيتش وإجرائه تغييرات في المباراة، أثرت بالسلب على طريقة لعب منتخب عمان.

ملخص مباراة منتخب قطر ضد عمان:

وتمكن منتخب العنابي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ32.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب العنابي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء المنتخب القطري مما أعطى الفرصة لـ منتخب عمان لإحراز هدف التعادل برأسية من اللاعب خالد الهاجري في الدقيقة الـ75.

وفي ظل اقتراب المباراة من التعادل، تمكن منتخب قطر من إحراز هدف الفوز برأسية من لاعب عمان فهمي سعيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

قطر أول المتأهلين لدور الثمانية:

وأصبح رصيد العنابي ست نقاط ليتأهل إلى دور الثمانية في البطولة، بينما تجمد رصيد منتخب عمان عند نقطة واحدة.