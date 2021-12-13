انطلقت أعمال جمعية خيرات لحفظ النعمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة السادسة، حيث تمت مباشرة طلبات حفظ النعمة من الهدر من المناسبات في المهرجان.

وقد أوضح المشرف العام على جمعية خيرات الأستاذ عبدالله السبيعي أن العمل يسير وفق ما خطط له حيث بلغ عدد المناسبات التي تم تغطيتها خلال 10 أيام من بداية المهرجان 756 مناسبة.

عدد الوجبات المحفوظة

وبلغ عدد الوجبات المحفوظة 20،181 وجبةً، استفاد منها عدد 3365 أسرة.

وأشاد المشرف العام بدعم وتعاون إدارة نادي الإبل وأصحاب المنقيات في تسهيل عمل الجمعية ومساهمتهم مع الجمعية في حفظ فائض الطعام من الهدر.