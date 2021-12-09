تنطلق منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021 في قطر، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهتين قويتين.

ربع نهائي كأس العرب 2021

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الدور ربع النهائي، بلقاء منتخب تونس الأول لكرة القدم ضد عمان عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية على استاد المدينة التعليمية.

وفي ثاني مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، يواجه منتخب قطر الأول لكرة القدم نظيره الإماراتي عند الساعة العاشرة مساء على استاد البيت.

ونجح منتخب تونس في التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2021 بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الإمارات، فيما تصدرت قطر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وحل منتخب عمان وصيفًا.

الجزيري يتصدر ترتيب الهدافين

وتصدر نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، سيف الدين الجزيري قائمة ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف حتى الآن، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).