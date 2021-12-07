افتتح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، محمد بن أحمد السديري، فعاليات مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول “نسخة الديو دراما”، وذلك تحت برعاية وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، كما افتتح معرض منجزات جامعة جازان للبحث والابتكار وريادة الأعمال بالمجمع الأكاديمي بحضور رئيس الجامعة مرعي بن حسين القحطاني.

فعاليات المهرجان:

وألقى نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار كلمة بهذه المناسبة أشاد خلالها بتنظيم جامعة جازان لفعاليات المهرجان للخروج بشراكات إستراتيجية متكاملة، والإفادة من فرص التعارف والتواصل والتعاون بين طلاب جامعات المملكة وإدارات الأندية الطلابية بما ينمّي الجوانب الفكرية والفنية لأبنائنا، ويطوّر مواهبهم.

أبعاد تربوية وتعليمية:

كما أكد السديري أن المسرح الجامعي يحمل أبعادًا تربوية وتعليمية ويسهم في تعزيز الجوانب المعرفية والمهارية للطلبة، ويثري الحراك الثقافي في المملكة، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 بتقديم المسرحيات الطلابية الهادفة، وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في التمثيل والإخراج المسرحي، ومختلف الفنون المسرحية المساهمة في تطوير المسرح الوطني، ورفع مستوى الوعي والثقافة لدى المجتمع.

بعد ذلك ألقى رئيس جامعة جازان المشرف العام على المهرجان مرعي بن حسين القحطاني كلمة أكد خلالها فخر جامعة جازان بإنسانها ومجتمعها الشغوف بالإبداع والثقافة، واعتزازها باستضافتها وتنظيمها لمهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول، الذي ينطلق في منطقة جازان الملهمة والزاخرة بالمبدعين والمثقفين، وبرعاية من وزير التعليم حمد آل الشيخ، مقدمًا له جزيل الشكر ووافر الامتنان على دعمه المواهب الطلابية المبدعة التي تُعد من أهم مكونات رأس مال الثقافة في وطننا الذي يحظى فيه المبدعون بالاهتمام والعناية والدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فخر وطني كبير:

بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان بن عبدالرحمن البازعي كلمة مسجلة قال فيها: “ليس من قبيل المصادفة أن تبادر جامعة جازان إلى استضافة الدورة الأولى لمهرجان مسرح الجامعات السعودية، فهي الجامعة النابهة التي حققت منذ سنوات إنشائها الأولى مكانة أكاديمية مرموقة جعلتها مصدر فخر وطني كبير”، مشيرًا إلى أن الوعي الشامل بالدور التنويري لمؤسسات التعليم العالي الذي أثمر عن إطلاق هذا المهرجان لا يمكن أن يأتي في وقت أفضل من هذا الزمن الذي تشهد فيه بلادنا زخمًا ثريًّا في الحراك الثقافي الذي أطرت انطلاقته رؤية المملكة 2030؛ هذه الرؤية التي وضعت الثقافة بكافة قطاعاتها في مقدمة عناصر جودة الحياة، وأحد أهم عناصر التنمية والتحول الوطني الشامل.

عقب ذلك كرمت جامعة جازان عبدالله باحطاب لجهوده في المسرح الجامعي، وكذلك ياسر مدخلي لثراء وتميز تجربته المسرحية، كما تم تكريم شركاء المهرجان.