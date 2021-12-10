أكد جراح الظفيري وسيط اللاعبين على أن عبدالرحمن غريب لن يرحل عن الأهلي للانضمام إلى نادي الهلال بالفترة المقبلة.

عبدالرحمن غريب لن يترك الأهلي

وتحدث الظفيري لـ برنامج ” شوت” المذاع على قناة SSC قائلًا: “اللاعب مستمر مع الأهلي ومتبقٍ له سنة ونصف في عقده، عقده سينتهي نهاية 2022، يعني الطريق لا يزال أمامه طويلًا”.

وتابع الظفيري: “هذا الحديث أزعجنا، وليس معنى أن غريب بارك لـ سعود عبدالحميد انتقاله لـ الهلال، يكون بالضرورة أن لاعب الأهلي سينضم لـ الأزرق”.

لماذا أُثير الجدل ؟

وأثار الإعلامي عبدالله فلاتة حالة من الجدل في برنامج ” أكشن مع وليد”، بعدما أكد أن الهلال اقترب من ضم أحد لاعبي الوسط المميزين من ناد غربي خلال الفترة المقبلة، ليوجه وليد الفراج سؤالًا إليه: “هل تقصد عبدالرحمن غريب؟”، ولكنه لم يذكر اسمه.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع تصريحات عبدالله فلاتة، وأكدت أن عبدالرحمن غريب هو اللاعب المقصود، خاصة بعد تهنئته عبر حسابه الخاص على “انستقرام” للاعب سعود عبدالحميد بالانتقال إلى الهلال.

وسبق أن أكد وكيل أعمال غريب، جراح الظفيري أن عقد اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سينتهي في نهاية 2022، وسيدخل الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه في يونيو 2022.