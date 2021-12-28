أكد الباحث في الرقية الشرعية علي آل ياسين أن أكثر من 90% ممن يعتقدون أنهم مسحورون أو محسودون أو بهم مس جن تشخيصهم خاطئ.

حالات المس قليلة جدًّا:

ولفت الباحث خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، إلى أنه في الحقيقة هؤلاء يعانون من أمراض نفسية أو عضوية، مشيرًا إلى أن نسبة حالات مس الجن للإنسان قليلة جدًّا وتكاد تكون معدومة، ومعظم الحالات هستريا أو صرع عضوي.

الرقية النبوية:

وشدد آل ياسين على أن رقية الشخص لنفسه أفضل من اللجوء للرقاة وأن الفاتحة والمعوذات فقط هي الرقية النبوية، كاشفًا أن الكتاب الشهير “العلاج القرآني لعلاج المس الشيطاني” هو كتاب دجل وشعوذة ولا علاقة له بالرقية الشرعية، وكثير من الرقاة يستندون إليه.