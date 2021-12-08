نجح الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق فوز كبير على نادي كلوب بروج البلجيكي برباعية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج:

وبدأت المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي البي إس جي، أسفر عن الهدف الأول للفرنسي كيليان مبابي بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وواصل الفريق الباريسي ضغطه، ليُضيف مبابي ثاني الأهداف له وللفريق الفرنسي في الدقيقة السابعة.

واستمر ضغط فريق سان جيرمان ليضيف الهدف الثالث عبر ليونيل ميسي من تصويبة جميلة في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، قلص كلوب بروج الفارق عبر اللاعب ماتس ريتس في الدقيقة الـ69.

وظل الفريق الباريسي يضغط حتى أضاف الهدف الرابع عبر ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ77.

البي إس جي يتأهل من الوصافة:

وأصبح رصيد باريس سان جيرمان بعد الفوز 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تأهل مانشستر سيتي إلى دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، مثل ضم ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس والهولندي جورجينيو فينالدوم.