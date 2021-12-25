أدانت باكستان بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوف على محافظة صامطة بمنطقة جازان، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

تهديد للسلام:

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل إنها تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وأضاف أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.