أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًا اليوم الثلاثاء بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، التي تضمنت 15 وزيرًا.

مرسوم أميري

وجاء في المرسوم الأمير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 23 نوفمبر 2021 بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة أولى يعين كل من:

تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

1- حمد جابر العلي الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع.

2- أحمد منصور الأحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.

3- د. محمد عبد اللطيف الفارس نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

4- عيسي أحمد محمد حسن الكندري وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

5- د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

6- د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

7- د. علي فهد المضف وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

8- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرًا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

9- د. حمد أحمد روح الدين وزيرًا للإعلام والثقافة.

10- د. خالد مهوس سليمان السعيد وزيرًا للصحة.

11- عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

12- علي حسين علي الموسى وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب.

13- فهد مطلق نصار الشريعان وزيرًا للتجارة والصناعة.

14- مبارك زيد العرو المطيري وزيرًا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

15- محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

إبلاغ المرسوم لمجلس الأمة

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت يبارك

وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قدّم، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر اليوم الثلاثاء، بدار يمامة، الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد بارك أمير الكويت هذا الاختيار، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد، متطلعًا إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.