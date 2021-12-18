اندلع حريق ضخم في أراضي قرية أرو جنوب وحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا في الولاية الشمالية مساء يوم أمس الجمعة، وأتى على نحو ألف نخلة، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.

تلف أفدنة من المحاصيل:

كما تعرضت 10 أفدنة من محصول الفول المصري والبصل في مناطق متفرقة للتلف نتيجة ارتفاع الحرارة في محيط الزراعة الشتوية جراء الحريق.

وقال معني الحسن عز الدين شاهد عيان من شباب القرية: إن أهل القرية لم يتمكنوا من إخماد الحريق بالرغم من مشاركة وحدة الدفاع المدني بعبري، مضيفًا أن الرياح ساهمت في امتداد وتوسع الحريق بشكل كبير.