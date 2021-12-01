رد نادي بالميراس البرازيلي عبر رئيسه ماوريسيو جاليوتي، على اقتراب المدرب البرتغالي أبيل فيريرا من الانضمام لنادي النصر لتدريب الفريق الكروي الأول في المرحلة المقبلة.

بالميراس يصدم النصر:

وقاد أبيل فيريرا، فريق بالميراس للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس، في عامين متتاليين “2020 و2021”.

وتحدث جاليوتي لـ شبكة Tnt قائلًا: “أبيل فيريرا لن يرحل عن صفوف الفريق”.

وأضاف رئيس بالميراس: “المدرب البرتغالي يرغب في الاستمرار معنا”.

وبالتالي، يكون رئيس بالميراس، قد كتب الفصل الأخير من قصة انتقال فيريرا، إلى نادي النصر، وذلك بفشل الصفقة رسميًّا.

رودي جارسيا البديل:

وفي سياق آخر، يسابق نادي النصر الزمن للتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي ليون الفرنسي، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وكان جارسيا صاحب الـ57 عامًا تحدث في سبتمبر الماضي عن رغبته في العودة للتدريب في إيطاليا مفضلًا ذلك عن الذهاب إلى الشرق الأوسط.

تصريح جارسيا قد يقف مانعًا بينه وبين تدريب العالمي رغم كشف تقارير إعلامية سعودية عن حصول العالمي على موافقة من جارسيا لتدريب أصفر العاصمة.